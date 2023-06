Taylor Swift in concerto in Italia nel 2024: data e biglietti

Taylor Swift torna in concerto in Italia nel 2024: data e biglietti per il ritorno dal vivo della cantante americana nel nostro paese.

Il countdown può cominciare: finalmente Taylor Swift tornerà a esibirsi in concerto in Italia. Dopo ben tredici anni dalla sua ultima volta live nel nostro paese, la popstar americana, una delle artiste più famose, amate e apprezzate al mondo, ha deciso di interrompere il suo digiuno italiano e di tornare a trovarci per un nuovo concerto inserito nella leg europea del suo Eras Tour. Un annuncio arrivato improvvisamente il 20 giugno, alla vigilia dell’inizio dell’estate, e che ha mandato completamente in tilt tutti i suoi fan. Scopriamo insieme la data e la location scelta per questo appuntamento imperdibile.

Taylor Swift torna in Italia: la data del concerto

Sarà l’Eras Tour, un evento che sta segnando numeri da record nel Nord America, complice una super-scaletta composta da ben 44 canzoni, a riportare Taylor Swift in Italia. Dopo un’attesa lunga tredici anni, i fan della popstar americana potranno tornare a rivedere dal vivo la propria beniamina. E non in un luogo qualunque, ma nella location forse più ambita: lo stadio San Siro di Milano.

Taylor Swift

“Scusate, ho qualcosa da dirvi! Non vedo l’ora di vedervi il prossimo anno per l’Eras Tour durante queste nuovissime date in giro per il mondo“, ha scritto sui social la cantante nella mattinata americana del 20 giugno, dando appuntamento ai fan europei per una leg che partirà il 9 maggio a Parigi e toccherà moltissime città: Stoccolma, Lisbona, Madrid, Lione, Edimburgo, Liverpool, Cardiff, Londra, Dublino, Amsterdam, Zurigo, Amburgo, Varsavia, Vienna. E la nostra Milano, ovviamente. Data da segnare con un circoletto rosso sul calendario? Sabato 13 luglio 2024.

I biglietti per il concerto di Taylor Swift

L’annuncio di Tay-Tay, improvviso ma atteso a lungo, ha mandato completamente in tilt i suoi fan sui social. L’artista è diventata immediatamente trend topic su Twitter e la frase più scritta è stata “mi sto sentendo male“, o qualcosa di molto simile. Naturale quindi che l’attesa per l’evento sia già ai massimi livelli e che i biglietti sono destinati ad andare a ruba in pochissimi giorni, se non ore.

D’altronde, non sappiamo se per il prossimo ritorno di Taylor in Italia dovranno passare altri tredici anni, ma nel dubbio è meglio approfittare di quest’occasione per non rischiare di perdere la chance di assistere a un evento musicale con pochi precedenti nel nostro paese. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati, ma per poter procedere con l’acquisto è necessario iscriversi in una sorta di sala d’attesa virtuale, essendo la coda già lunghissima fin dall’annuncio da parte della cantante.