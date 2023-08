Taylor Swift ha origini italiane: la storia della famiglia in Campania

Non solo Madonna, Ariana Grande e Lady Gaga, anche un’altra grande star americana ha origini italiane. A quanto pare Taylor Swift ha un po’ di sangue italiano nelle vene, per la precisione campano. A ricostruire le origini cilentane della popstar (che porterà il suo tour a Milano) è stato il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Charles Douglas (che con la collaborazione di Giuseppe Galzerano) ha realizzato il libro Philadelphia’s King of little Italy, che sarà presentato a Castelnuovo Cilento mercoledì.

Taylor Swift e le origini cilentane: la ricostruzione di Giuseppe Galzerano.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giuseppe Galzerano ha raccontato come ha iniziato a ricostruire la storia della famiglia Baldi, fino ad arrivare a Carmine, il trisavolo della star.

“Tutto è iniziato quattro-cinque anni fa stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo Cilento: si trattava della morte di una certa Rosa Baldi, i cui figli stavano in America. Collegai quel cognome alla tomba di famiglia di un tale Vito Baldi, nel cimitero del mio paese, che mi aveva sempre incuriosito, perché di costui non si sapeva niente, e decisi di approfondire. Il figlio di Rosa e Vito, Carmine Carlo Antonio Baldi, partì da Castelnuovo Cilento per New York appena quattordicenne nel 1876, con soli 14 centesimi in tasca”.

E proprio Carmine è un avo della popstar di Lover, ma andiamo per gradi. Carmine Antonio Baldi nel 1885 ha sposato la sorella di un noto avvocato di Philadelphia, Luisa Eurindine Sorbenheimer. Nel 1920 i due hanno dato alla luce Rosa Baldi, che poi sposerà il colonnello Archie Dean Swift e dal quale avrà tra figli, tra cui Scott Swift, il padre di Taylor!

Ma la vera notizia è che Charles Douglas nel suo libro ha raccontato che Taylor Swift ha apprezzato molto il suo lavoro e che gli avrebbe detto che in futuro visiterà Castelnuovo Cilento, per vedere i luoghi delle origini della sua famiglia.