Taylor Swift, nuovo record grazie a Folklore: è la prima artista a debuttare in testa alle classifiche Billboard nella stessa settimana con album e singolo.

Taylor Swift continua a riscrivere la storia grazie al suo nuovo album Folklore. La cantante ha guadagnato un nuovo record: è diventata la prima artista a debuttare in vetta alle classifiche Billboard nella stessa settimana con un singolo e un album. La popstar ha guadagnato questo primato straordinario grazie all’album Folklore e al primo singolo Cardigan, che hanno debuttato rispettivamente al primo posto nella Billboard 200 e nella Billboard Hot 100.

Taylor Swift: Folklore da record

Continua a macinare numeri clamorosi Tay Tay con il suo ottavo album in studio, che pure non sta brillando particolarmente in Italia (ha debuttato al settimo posto nella classifica FIMI).

Taylor Swift Folklore

L’artista si è presa la soddisfazione di guadagnare altri record. Vanta infatti 100 posizioni in classifica in più rispetto a qualsiasi altra artista femminile, ed è stata inoltre la prima a debuttare con tre brani nei primi sei posti della Hot 100. Inoltre, è entrata nell’élite degli artisti capaci di debuttare con più canzoni in prima posizione.

Taylor Swift: una cantante da record

Folklore ha venduto in due settimane oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo, quasi 1 milione nei soli Stati Uniti. Ha guadagnato oltre mezzo miliardo di stream e views in sette giorni. Ha eguagliato il precedente record dell’album Lover, diventando il miglior debutto di un’artista dai tempi del precedente album. Inoltre, è il settimo disco della sua carriera al numero 1 della Billboard 200.

Numeri pazzeschi, che hanno reso anche Tay Tay l’unica artista nella storia ad avere sette album capaci di vendere almeno mezzo milione di dischi in una settimana. E la sensazione è che non sia finita qui…

Di seguito il video di Cardigan: