Taylor Swift fischiata al Super Bowl, la sua reazione e quella di Trump

Ieri si è svolta la 59ª edizione del Super Bowl al Caesars Superdome di New Orleans, con la partita tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles, davanti a quasi 80.000 spettatori, tra cui molte celebrità come Taylor Swift. Durante l’evento, quando Swift è stata inquadrata dalle telecamere, parte del pubblico ha iniziato a fischiare, innescando le critiche sui social. Molti fan hanno difeso la cantante, fra cui anche Serena Williams, che su Twitter ha scritto: “Ti amo e lo sai, non ascoltare quei fischi”.

Nel contesto del Super Bowl, Donald Trump era presente tra il pubblico e ha festeggiato i fischi ricevuti dalla popstar, condividendo il video dell’episodio sui suoi social. Questo gesto rientra in un contesto di tensione tra Trump e Swift, la quale in passato aveva espresso il suo sostegno per Joe Biden e Kamala Harris, alimentando ulteriormente le critiche da parte dell’ex presidente.

Trump ha commentato il fatto che Swift si fosse schierata contro di lui, affermando che a causa delle sue posizioni, c’era bisogno di un presidente che considerasse tutti uguali e sostenesse i diritti delle donne e della comunità LGBTQIA+. In una recente dichiarazione, Swift ha anche espresso preoccupazione per l’uso dell’IA nella disinformazione politica, chiarendo il suo sostegno per Kamala Harris e la sua intenzione di votare per lei.

L’episodio ha suscitato un ampio dibattito sui social, evidenziando le divisioni politiche e culturali presenti nella società americana.