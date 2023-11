Taylor Swift fa il botto di vendite con 1989 (Taylor’s Version) e segna nuovi record

La settimana scorsa Taylor Swift ha rilasciato 1989 (Taylor’s Version) e nei primi sei giorni di vendite la popstar ha già segnato dei nuovi record. Stando a quello che si legge su Billboard, in meno di una settimana la cantante ha già venduto ben 580.000 vinili dell’album, che invece complessivamente è arrivato a quota 1,1 milione di copie nei soli Stati Uniti (1,3 secondo Hits Daily Double). Se i dati verranno confermati, 1989 Taylor’s Version sarà il vinile più venduto al debutto da quando Luminate ha iniziato 30 anni fa a monitorare le vendite dei dischi. E con questi numeri è certo che la Swift debutterà alla numero uno della classifica Billboard Hot 200 (sarà la sua tredicesima volta).

Ancora una volta Taylor Swift si riconferma regina delle vendite. Nessuna come lei.

“1989 (Taylor’s Version)” has now moved over 1.3 MILLION units in the US in its first 5 days, outselling “1989” (2014) first week sales of 1.2M (HITSDD).pic.twitter.com/HdQtpHVX8R — lebensevermore (1989 TV) (@fuckit_ilove) November 2, 2023

“Dato che 1989 (Taylor’s Version) è destinato a rivendicare il suo legittimo posto al vertice della Billboard 200, la cantante avrà un nuovo record. – si legge su Forbes – Questo è il suo tredicesimo disco che arriva alla numero uno di questa celebre classifica. Nessun’altra artista femminile c’è riuscita. Questo risultato monumentale la porta al terzo posto tra gli artisti con più album alla 1. Solo i Beatles, con 19, e Jay-Z, con 14, continuano a superarla… almeno per ora”.

Taylor Swift: 1989 Taylor’s Version: tracklist.

Welcome to New York (Taylor’s Version)

Blank Space (Taylor’s Version)

Style (Taylor’s Version)

Out of the Woods (Taylor’s Version)

All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version)

Shake It Off (Taylor’s Version)

I Wish You Would (Taylor’s Version)

Bad Blood (Taylor’s Version)

Wildest Dreams (Taylor’s Version)

How You Get the Girl (Taylor’s Version)

This Love (Taylor’s Version)

I Know Places (Taylor’s Version)

Clean (Taylor’s Version)

Wonderland (Taylor’s Version)

You Are in Love (Taylor’s Version)

New Romantics (Taylor’s Version)

Slut! (Taylor’s Version) (From the Vault)

Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault)

Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault)

Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault)

Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)