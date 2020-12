Taylor Swift a sorpresa ha annunciato l’uscita del secondo album del 2020 a distanza di poco meno di due mesi da folklore, pubblicato a fine luglio ed anticipato dai singoli Cardigan ed Exile, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Bon Iver.

Il nuovo album si chiamerà evermore (scritto così, tutto in minuscolo) ed anche questo – proprio come folklore – conterrà 17 brani fra edizione standard e deluxe. Il nuovo disco uscirà questa notte anticipato dal singolo Willow. Anche in questo nuovo progetto è stato chiamato il gruppo Bon Iver per la traccia che dà il titolo all’album.

“Per dirla in modo chiaro, non potevo smettere di scrivere canzoni” – ha scritto Taylor Swift su Instagram – “Per cercare di metterla in modo più poetico, sembra che fossi ai margini dei folcloristici boschi e avessi una scelta: voltare e tornare indietro o viaggiare più lontano, nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di approfondire l’argomento. Non l’avevo mai fatto prima. In passato ho sempre trattato gli album come epoche una tantum, passando alla pianificazione di quello successivo dopo che un album era stato pubblicato. C’era qualcosa di diverso in folklore”.

Taylor Swift, evermore è il seguito di folklore

evermore è il nono album d’inediti di Taylor Swift dopo folklore (2020), Lover (2019), Reputation (2017), 1989 (2014), Red (2012), Speak Now (2010), Fearless (2008) e Taylor Swift (2006).