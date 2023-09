Taylor Swift esorta i suoi fan ad andare a votare

In una storia su Instagram: “Vi ho sentito alzare la voce e so quanto sia potente. Assicuratevi di essere pronti a usarla nelle nostre elezioni di quest’anno”

Taylor Swift ha esortato, via social, i suoi fan (gli Swifties) a registrarsi per votare alle prossime elezioni di metà mandato. La superstar 33enne è andata su Instagram, dove ha 272 milioni di follower, per pubblicare una dichiarazione sulle storie. “Siete già registrati per votare?”, ha scritto la cantautrice.

“Sono stata così fortunata a vedere così tanti di voi ai miei concerti negli Stati Uniti di recente”, ha continuato, riferendosi al suo Eras Tour, che ha da poco concluso la sua prima tappa di date nordamericane in agosto, si legge su ‘People’. “Vi ho sentito alzare la voce e so quanto sia potente. Assicuratevi di essere pronti a usarla nelle nostre elezioni di quest’anno!”, ha aggiunto l’artista di ‘Cruel Summer’ che ha concluso: “Registratevi per votare in meno di 2 minuti su vote.org/nvrd”.

Non è la prima volta che Taylor Swift invita i suoi fan a recarsi alle urne. A luglio ha incoraggiato i suoi fan di Nashville a partecipare al voto per le elezioni del sindaco della città. Anche nel 2020 la popstar si era espressa sull’importanza del voto.

Swift ha manifestato le sue idee politiche fin dal 2018, quando ha appoggiato Phil Bredesen, il candidato democratico al Senato del Tennessee.