Taylor Swift: ecco quante copie venderà Midnights al debutto, la cifra record

Alla fine Midnights di Taylor Swift sfonderà davvero il muro del milione di copie vendute al debutto, battendo così le 336.000 di Renaissance di Beyoncé e le 870.000 di 30, di Adele. Secondo Hits Daily Double il nuovo disco della popstar americana venderà 1.466.000 copie (1.050.000 senza lo streaming), arrivando ovviamente alla prima posizione della Billboard HOT200. Nessuna tra le colleghe di Taylor Swift quest’anno è riuscita nell’impresa di debuttare con una cifra del genere, a dire il vero l’ultimo album femminile ad aver debuttato con più di un milione è stato Reputation. Che piaccia o meno, ad oggi questi numeri riesce a farli soltanto Taylor.

“Taylor Swift raggiunge per la quinta volta il milione di copie al debutto. – si legge su Hits Daily Double – Non solo stabilisce il record per il maggior numero di stream nella prima settimana per un’artista femminile, ma batte i 307 milioni di Ariana Grande con Thank u Next. Una vera vittoria per la Swift. La cantante di Maroon diventa anche la prima artista a superare 1 milione nell’ultimo anno. L’ultimo album ad aprire le danze sopra il milione è stato Reputation, nel novembre 2017 con 1,24 milioni. […] Se la cava bene anche Lil Baby, che nella sua seconda settimana venderà circa 120.000 copie. Stabile alla terzza posizione Bad Bunny con Un Verano Sin Ti, che è a quota 71.000 copie”.

Meno bene per Carly Rae Jepsen, il suo nuovissimo The Loneliest Time venderà circa 19.900 copie al debutto. Peccato perché è un disco delizioso.

📊| Taylor OBLITERATES the rest of the top 20 on @HITSDD’s mid-week album predictions chart this week!

It’s expected that she will move more units with Midnights than every other album on the Billboard 200 combined – a feat last accomplished by reputation! pic.twitter.com/G7OWKPF4x1

— Taylor Swift Updates ⏰ (@swifferupdates) October 25, 2022