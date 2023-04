Taylor Swift è tornata single, è finita con Joe Alwyn: i motivi dell’addio

Dopo sei anni d’amore è finita tra Taylor Swift e Joe Alwyn. Stando a quanto riportano i media statunitensi i due si sarebbero lasciati già da alcune settimane. L’attore e la cantante di Midnights si sono messi insieme nel 2016 e pare che il mese scorso abbiano deciso di chiudere senza drammi, solo perché ‘non c’erano più le basi per continuare’.

Una cosa è certa, Joe avrà una nuova canzone tutta per lui nel prossimo album di Taylor! La Swift è già al lavoro…



Taylor Swift and Joe Alwyn have broken up, ET reports. pic.twitter.com/sBsvdWSSEa — Pop Crave (@PopCrave) April 8, 2023

Taylor Swift e Joe Alwyn hanno rotto: l’esclusiva di Entertainment Tonight.

“Noi di ET possiamo svelare in esclusiva che la cantante di Lavender Haze e l’attore britannico si sono ufficialmente lasciati. La loro è stata una separazione amichevole e “non è stata drammatica”. Le fonti ci dicono che il motivo è che ‘la relazione aveva fatto il suo corso e non c’erano più i presupposti per continuare’. Ed è per questo che Alwyn non è stato visto in nessuno dei recenti concerti della popstar americana. Eppure dopo l’uscita di Midnights gli insider parlavano di ‘relazione fortissima’, ‘grande amore e tanta complicità’ e sembrava che il rapporto ‘stesse andando alla grande e fosse forte’. Le cose a quanto pare sono cambiate da questi aggiornamenti”.

Anche People ha confermato la notizia: “Taylor Swift e Alwyn si sono lasciati dopo sei anni di frequentazione, lo conferma a noi una fonte vicina alla coppia. Stando alle nostre informazioni i due stavano andando in direzioni diverse, ma si sono lasciati in maniera pacifica. La notizia arriva mentre la cantante sta viaggiando per il paese per il suo Eras Tout che è tutto esaurito. E proprio in questi spettacoli l’attore non è stato avvistato. Swift ha iniziato a frequentare l’attore di Boy Erased nel 2016. Una fonte in precedenza aveva detto a noi di People che lei “era molto felice” della loro relazione . “Lui è la sua roccia. La loro relazione è matura e meravigliosa”, ha aggiunto la fonte in passato“.