Il trionfo ai Grammy, applausi dalla critica e dai fan e il successo in classifica dei due “nuovi” album, Taylor Swift è indubbiamente una della popstar più popolari e amate al mondo, ma non si dimentica mai di rendere indietro un po’ dell’affetto (e dei soldi) che riceve.

Nel 2020 la cantante di Lover ha pagato gli stipendi e l’assistenza sanitaria dei dipendenti di alcuni negozi in crisi e ha inviato 3.000$ su Paypal a diversi fan che stavano avendo problemi economici a causa del CoronaVirus.

Ieri la vincitrice del Grammy per ‘l’album dell’anno’ e sua madre Andrea Swift hanno fatto una donazione di 50.000$ a sostegno di una donna di nome Vicki Quarles che “ha perso suo marito (e padre dei loro 5 figli) a causa del Covid“. Un’amica della vedova ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe, che era già arrivata a 10.000$ e che con la donazione delle Swift è balzata oltre i 60.000$.

Come dico sempre, certi gesti valgono più di una n°1 nella Billboard, quindi brava Taylor!

Taylor Swift & her mother, Andrea have donated $50,000 to Vicki Quarles, a mother of five who lost her husband to COVID, one week before Christmas. pic.twitter.com/tgiQV0zNHH

— Pop Galore (@PopGalore) March 23, 2021