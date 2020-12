Taylor Swift da quando la pandemia di CoronaVirus ha messo in ginocchio gli Stati Uniti ha donato una grossa somma di denaro a diversi suoi fan e piccole aziende in difficoltà. La popstar questa settimana ha letto un articolo del Washington Post in cui delle mamme raccontavano la loro difficile situazione economica ed ha cercato di fare la sua parte per aiutarle.

Nikki Cornwell di Nashville, è una madre single, indietro di 5.000$ sull’affitto ed ha dichiarato che non sa come riuscirà a far passare un Natale felice ai suoi bambini: “Questo è stato un anno orribile per noi, per questo ho aperto la raccolta fondi su GoFundMe. Avrei dovuto iniziare un lavoro a maggio, ma è saltato tutto quando sono risultata positiva al coronavirus. La mia famiglia apprezzerebbe qualsiasi aiuto, Dio vi benedica“.

Taylor ha letto la storia di Nikki e le ha inviato ben 13.000$, allegando anche un bel messaggio: “Nikki, ho letto di te sul Washington Post e ho pensato che sia stato davvero coraggioso da parte tua condividere la tua storia. Mi dispiace per tutto quello che hai dovuto affrontare quest’anno e volevo inviarti questo regalo, da uno Una ragazza di Nashville a un’altra. Con affetto, Taylor Swift“.

Anche Shelbie Selewski ha aperto una raccolta fondi per ragioni simili a quelle di Nikki: “Mia figlia piccola è nata con dei grossi problemi ad un polmone. Abbiamo anche un altro figlio e trovare lavoro in questo periodo di Covid è difficilissimo. Abbiamo venduto tutto quello che potevamo vendere e con questo abbiamo sempre pagato i nostri conti, ma sembra che ogni giorno salti fuori qualcos’altro“.

La Swift anche in questo caso ha donato 13.000$: “Shelbie, ti mando questo regalo dopo aver letto di te sul Washington Post. Nessuno dovrebbe sentire il tipo di stress al quale sei stata sottoposta con la tua famiglia. Spero che tu e la tua bella famiglia passerete le vacanze in maniera più tranquilla. Con affetto, Taylor Swift“.

Taylor è un esempio, una ragazza fortunata e di successo che continua a ricevere tanto, ma che non si scorda mai di dare indietro e aiutare il prossimo.

Taylor Swift does it again 👏👏👏 She just donated $13,000 to each mom featured in this Washington Post story. https://t.co/w5n48Wm3xv pic.twitter.com/fTokp90gih — GoFundMe (@gofundme) December 8, 2020

💰| Taylor Swift made multiple donations including $13,000 to two mothers who are behind on rent and an additional donation to a local food bank after seeing a fan’s Christmas light show pic.twitter.com/L5rWfEaBco — Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) December 9, 2020