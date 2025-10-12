Taylor Swift domina le classifiche musicali in Italia

Taylor Swift continua a dominare le classifiche musicali in Italia con il suo album “The Life of a Showgirl”, che ha subito conquistato il primo posto sia tra gli album più venduti che tra i vinili, superando i lavori di Olly e Ernia. Quest’ultimi, con “Tutta vita (sempre)” e “Per soldi e per amore”, occupavano le posizioni di vertice fino a poco tempo fa.

Nonostante il successo dell’album, Swift non riesce a raggiungere il podio nella classifica dei singoli, dove il suo brano “The Fate of Ophelia” si è arrestato al sesto posto. Buon risultato anche per Renato Zero, il cui album “L’Orazero” si è piazzato al quarto posto tra gli album più venduti e al secondo tra i vinili, subito dietro a Swift.

Tra le nuove entrate, Simba, giovane artista del rap italiano, ha debuttato in quinta posizione con “La Cura”. Sarah Toscano, vincitrice di “Amici”, ha raggiunto il sesto posto con il suo nuovo lavoro “Met Gala”. Rondodasosa, invece, è sceso al settimo posto con “Mattia” dopo due settimane di presenza nella top 5.

Sfera Ebbasta e Shiva mantengono il loro album “Santana Money Gang” in classifica, ma scivolano dalla ottava alla quinta posizione. Il disco di platino “K-Pop Demon Hunters” si colloca al nono posto, mentre Geolier occupa il decimo posto con “Dio lo sa – atto II”, continuando la sua lunga permanenza in classifica.

Nella top 5 dei singoli, Olly & Juli guidano con “Questa domenica”, seguiti da Ernia & Kid Yugi, Ernia, Olly & Juli e Olly. Tra i vinili, dopo Swift e Zero, troviamo Olly al terzo posto, seguito da Sarah Toscano e dalla raccolta tributo “Buon compleanno Elvis Covered”.