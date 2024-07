Taylor Swift devastata dal dolore per la strage di Southport: “Sono sotto shock”

Orrendo attacco nella cittadina di Southport, centro alle porte di Liverpool. Ieri un 17enne ha fatto irruzione in una scuola di danza e ha ucciso tre bambine, ferendo altre dieci persone, che adesso sono in ospedale in condizioni critiche. Le piccole stavano partecipando ad un workshop di danza e yoga a tema Taylor Swift, quando un folle armato di coltello è entrato nella sala.

“Possiamo confermare che si tratta di un 17enne residente a Banks, il quale rimane in custodia per essere interrogato. – si legge nell’ultimo comunicato della Merseyside Police – Siamo in una fase iniziale delle indagini e stiamo cercando di stabilire il movente di questo tragico incidente, invitiamo la gente a non avventurarsi in congetture premature. Al momento ci sentiamo di escludere la pista di un crimine correlato al terrorismo. Invitiamo la popolazione a condividere con noi eventuali informazioni utili”.

Anche Re Carlo è intervenuto: “Sono profondamente scioccato. Esprimo la più profonda solidarietà alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita in modo così tragico, e a tutte le persone colpite da questo attacco davvero terribile“. Anche il principe William e Kate Middleton hanno espresso il loro profondo turbamento: “Come genitori, non possiamo nemmeno immaginare cosa stanno attraversando le famiglie, gli amici e i cari delle persone uccise e ferite a Southport“.

Non solo la star di Shake it Off, anche i suoi fan si sono mobilitati e hanno iniziato ad aprire delle raccolte fondi per le famiglie delle vittime.

Alice Aguiar, 9 years old, is the first victim to be named in the Southport knife attack. She was killed as she enjoyed a Taylor Swift dance party.

Taylor Swift shares message following attack in Southport yesterday where two children were killed and 9 injured at a Taylor Swift-themed dance class:

“These were just little kids at a dance class. I am at a complete loss for how to ever convey my sympathies to these families.” pic.twitter.com/vr64Y00qEs

