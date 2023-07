Taylor Swift da record in classifica: non succedeva da sessant’anni

Taylor Swift conquista un nuovo straordinario record, e stavolta non grazie al tour: non succedeva da sessant’anni.

Un record tira l’altro per Taylor Swift. La cantante americana non sta solo infrangendo e distruggendo qualunque tipo di primato riguardante il suo ultimo tour, in grado di registrare sold out in ogni angolo del mondo, nonostante prezzi per i biglietti a dir poco elitari, ma sta riscrivendo per sempre la storia della discografia americana anche per quanto riguarda gli album in studio.

L’ultimo record è arrivato grazie all’uscita di Speak Now (Taylor’s Version), il suo ultimo album che fa parte della serie di re-incisioni che l’artista sta portando avanti da diversi anni, dopo la rottura rumorosa con l’etichetta discografica Big Machine. Un album atteso da molto tempo dai fan e che ha esordito direttamente al primo posto della Billboard 200 (dodicesima volta per Taylor), permettendo alla cantautrice di raggiungere un primato eccezionale che mancava addirittura da sessant’anni.

Nuovo record per Taylor Swift grazie a Speak Now

Con il primato del suo nuovo album, la cantautrice di West Reading è diventata la prima artista vivente a piazzare ben quattro album nella top 10 americana. E non è un record da poco. Si tratta infatti della prima volta che accade da sei decadi a questa parte.

Taylor Swift

L’ultimo a raggiungere questo traguardo era stato infatti Herb Alpert nel 1966. L’artista riuscirà a piazzare quattro album tra la posizione numero due e la numero dieci. Oltre a lui, aveva ripetuto l’impresa in anni recenti Prince. Anzi, l’artista di Minneapolis aveva addirittura piazzato cinque album in top 10, ma solo immediatamente dopo la sua scomparsa.

Taylor lo ha fatto infatti adesso che è viva e vegeta, e con tanto di primo posto. Oltre a Speak Now (Taylor’s Version) compaiono in classifica Midnights al quinto posto, Lover al settimo posto e Folklore, capace di salire fino al decimo posto.

Taylor Swift e il tour dei record

Ovviamente questi primati contano fino a un certo punto. Di certo a far sorridere Taylor in questo momento sono soprattutto i fan che le stanno regalando enormi soddisfazioni dal vivo. Con il suo Eras Tour, una tournée mondiale che nel 2024 toccherà anche l’Europa, e l’Italia, la popstar sta infrangendo un primato dietro l’altro.

Ricordiamo che la cantante inizierà la leg europea il 9 maggio a Parigi e si concluderà il 17 agosto a Londra. Le due date italiane, già vicine al sold out, sono in programma il 13 e il 14 luglio.