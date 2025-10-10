Taylor Swift conquista l’Italia con The Life of a Showgirl

Taylor Swift, la regina del pop, ha celebrato il debutto del suo nuovo album “The Life of a Showgirl” stabilendo un record incredibile: è l’album più venduto nella storia durante la prima settimana, con oltre 3.5 milioni di copie, di cui 3.2 milioni fisiche e 300mila in streaming. In Italia, il lavoro ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche FIMI/NIQ per album e per CD, Vinili e Musicassette. Anche il singolo “The Fate of Ophelia” ha debuttato con successo, entrando al sesto posto nella classifica FIMI/NIQ Singoli, con 11 brani già in Top 100.

La canzone ha segnato un’altra pietra miliare diventando la più ascoltata in una sola settimana su Spotify e la seconda maggiore entrata in radio in Italia. Il videoclip ha già superato 47 milioni di visualizzazioni su YouTube, lanciato in anteprima nel film “The Official Release Party of a Showgirl”, che ha ottenuto buoni incassi al botteghino sia negli Stati Uniti che in Italia.

Non è tutto: “The Life of a Showgirl” ha raggiunto oltre 5 milioni di presave su Spotify prima della sua uscita, battendo il precedente record di Taylor stessa. Il disco, pubblicato, ha continuato a infrangere record, diventando l’album più streammato nel giorno del suo debutto su piattaforme come Spotify, Apple Music e Amazon Music. Le vendite di vinili hanno toccato 1.2 milioni di copie nel primo giorno.

L’album, composto da 12 tracce e con un unico featuring con Sabrina Carpenter, è disponibile in vari formati fisici e digitali. Diverse copertine in edizione limitata sono andate sold out rapidamente, evidenziando l’appeal di Taylor Swift nel panorama musicale attuale.