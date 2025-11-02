16.1 C
Taylor Swift conquista l’Italia con The Fate of Ophelia

Da stranotizie
Taylor Swift ha recentemente pubblicato il suo nuovo album “The Life of a Showgirl”, che ha già ottenuto un enorme successo, conquistando il disco d’oro in una sola settimana. In seguito a questo trionfo, ha lanciato una nuova versione del singolo “The Fate of Ophelia”, intitolata “The Fate of Ophelia (Alone In My Tower – Acoustic Version)”. Questa reinterpretazione mette in risalto la voce e l’emotività dell’artista, offrendo ai fan un’esperienza più intima.

Il singolo originale ha raggiunto la Top 10 della classifica radio italiana e ha debuttato al sesto posto nella Chart Singoli. Ha anche battuto il record di canzone più streammata in una settimana su Spotify e il suo videoclip ha superato 90 milioni di visualizzazioni su YouTube.

L’album ha segnato un traguardo storico per Taylor Swift, diventando il suo miglior debutto in Italia e battendo diversi record. È stata la prima artista a superare 100 miliardi di stream da solista su Spotify e ha avuto una notevole presenza nelle classifiche FIMI/NIQ.

Inoltre, Taylor ha annunciato l’uscita su Disney+ di “The Eras Tour | The Final Show”, un docufilm dedicato al suo spettacolare tour. Questa stagione è stata segnata dal suo ritorno in possesso dei master originali dei suoi primi sei album, un sogno realizzato recentemente.

Con 20 dischi d’oro e 18 dischi di platino in Italia, Taylor Swift continua a dominare il panorama musicale, consolidando la sua posizione tra le artisti più influenti della scena contemporanea.

