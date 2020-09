Inarrestabile Taylor Swift, che con un album per niente commerciale e poco promosso riesce a vendere cifre impensabili per qualsiasi sua collega e a infrangere record davvero importanti. Ad inizio settembre la cantante di Lover condivideva il titolo di “artista femminile con più settimane in vetta all Billboard HOT200” con Whitney Houston, ma ora che Folklore è tornato alla n°1 Taylor ha fatto esclusivamente suo questo record.

L’ultimo disco della Swift è riuscito a tornare sul primo gradino del podio della celebre classifica con 85.000 copie vendute (alcune colleghe nemmeno la prima settimana ottengono questi risultati) e tutto a 2 mesi dal rilascio. Ad oggi solo Adele potrebbe riuscire in un’impresa del genere.

The Beatles (132 settimane)

Garth Brooks (52 settimane)

Michael Jackson (51 settimane)

Taylor Swift (47 settimane)

Whitney Houston (46 settimane)

Taylor Swift has surpassed Whitney Houston and is now the female artist with the most weeks at No. 1 on the Billboard 200 Albums in history with 47 weeks.

We are very happy for Taylor, but as you know we love and respect Whitney because she is a music legend! pic.twitter.com/iywQs9JLTD

— Taylor Swift Charts (@TChartSwift) September 27, 2020