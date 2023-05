Taylor Swift avrebbe una storia con un cantante famoso: “Presto l’annuncio”

Il mese scorso Entertainment Tonight ha dato in esclusiva la notizia della rottura tra Taylor Swift e Joe Alwyn. Adesso però pare che la popstar di Anti Hero non sia più single. Stando a quello che riporta il The Sun la cantante americana avrebbe una relazione con il collega Matty Healy, frontman dei The 1975. I due starebbero insieme da settimane, ma Taylor Swift non avrebbe tradito Joe Alwyn, visto che sembra che la fine della loro storia in realtà risalga a febbraio. Una fonte vicina alla Swift ha rivelato al The Sun che presto Taylor e Matty usciranno allo scoperto e parleranno della loro relazione, perché ‘lei non vuole più nascondersi’.

The Sun reports that Taylor Swift and The 1975’s Matty Healy are dating. pic.twitter.com/nLypzaRoZ4 — Pop Base (@PopBase) May 3, 2023

Taylor Swift e Matty Healy sono una coppia? Le parole della fonte del The Sun.