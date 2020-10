Taylor Swift in questi anni ha sempre dimostrato di essere una vera alleata della comunità LGBT, ha festeggiato importanti traguardi in fatto di diritti, ha girato video in cui condanna l’omofobia e ha parlato di discriminazione anche nel documentario Miss Americana: “Penso che sarebbe davvero ipocrita se salissi sul palco a urlare ‘Felice mese del Pride’ e poi non dicessi nulla quando qualcuno attacca la comunità LGBT“.

Nella sua nuova intervista per V Magazine la popstar di Cardigan ha detto che voterà per Joe Biden, perché vuole un’America che includa i suoi cittadini LGBT, difenda i diritti della donne e delle persone afrodiscendenti.

“Il cambiamento di cui abbiamo più bisogno è eleggere un presidente che riconosca che le persone di colore meritano di sentirsi sicure e rappresentate, le donne meritano il diritto di scegliere cosa fare dei loro corpi e la comunità LGBTQIA + merita di essere riconosciuta e inclusa. Voterò con orgoglio per Joe Biden e Kamala Harris nelle elezioni presidenziali di quest’anno. Sotto la loro guida, credo che l’America abbia la possibilità di avviare il processo di guarigione di cui ha disperatamente bisogno”.

E brava Taylor!

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘 📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr — Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020

Taylor Swift for @VMagazine: “The change we need most is to elect a president who recognizes that people of color deserve to feel safe & represented, women deserve the right to choose what happens to their bodies & the LGBTQIA+ community deserves to be acknowledged & included” pic.twitter.com/eituPGcp7l — Pop Crave (@PopCrave) October 7, 2020