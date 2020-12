Ci sono popstar che ci fanno attendere ere geologiche per avere un nuovo disco (Adele, Rihanna mi sentite?!), poi c’è Taylor Swift che nel giro di 5 mesi ne sforna due e anche ben fatti. Dopo folklore (che è ancora alla n° 8 nella Billboard HOT200), la popstar americana oggi ha rilasciato evermore, un altro album in cui appare in versione boscaiola Tumblr addicted.

Se a luglio è stato amore al primo ascolto con exile (che continuo ad ascoltare quasi tutti i giorni), questa volta è capitata la stessa cosa con ’tis the damn season.

Top del disco

Flop del disco happiness, closure,.

’tis the damn season, no body no crime, cowboy like me, long story short, evermore.

I’m elated to tell you that my 9th studio album, and folklore’s sister record, will be out tonight at midnight eastern. It’s called evermore.

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/xdej7AzJRW — Taylor Swift (@taylorswift13) December 10, 2020

I have no idea what will come next. I have no idea about a lot of things these days and so I’ve clung to the one thing that keeps me connected to you all. That thing always has and always will be music. And may it continue, evermore. evermore is out now: https://t.co/QYMUTL0IAj pic.twitter.com/tlSmahDkBi — Taylor Swift (@taylorswift13) December 11, 2020

Taylor spiega perché ha sentito la necessità di creare evermore.