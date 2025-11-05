Taylor Momsen parla della sua scelta dopo Gossip Girl

Taylor Momsen, nota per il suo ruolo di Jenny in “Gossip Girl”, ha raccontato le sfide che ha affrontato dopo aver lasciato la serie per dedicarsi alla musica, durante un episodio del podcast “Call Her Daddy”. L’attrice ha deciso di abbandonare il cast a metà della quarta stagione, senza avvisare i suoi colleghi.

Momsen ha spiegato che, pur essendo consapevoli della sua passione per la musica e della sua band, i suoi compagni non realizzarono quanto fosse seria nel suo impegno. La decisione di lasciare il set è stata per lei semplice, ma liberarsi dagli obblighi contrattuali si rivelò complicato. I produttori la definirono “ingrata” e la star ricorda di avere lottato a lungo per avere il permesso di uscire dal contratto, esprimendo il desiderio di intraprendere un percorso diverso nella sua vita.

Le sue frustrazioni culminarono in una reazione decisa contro i commenti negativi ricevuti, sottolineando che solo lei poteva comprendere le sue esigenze artistiche. A sbloccare la situazione ci pensarono i creatori della serie, Stephanie Savage e Josh Schwartz, che raggiunsero un accordo per far uscire il personaggio di Jenny dalla trama. Tuttavia, a causa del contratto, Momsen non poté intraprendere altri progetti fino alla scadenza dell’accordo, portandola a concentrarsi completamente sulla sua carriera musicale.

Nonostante ciò, Momsen ha espresso felicità per aver partecipato all’episodio finale di “Gossip Girl”, desiderando che tutto il cast si riunisse. Inoltre, ha rivelato che durante i tour con la sua band riceveva ancora domande su Jenny, imparando a convivere con il peso del suo personaggio passato.