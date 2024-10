Taylor Mega senza freni: “La bugia della Ferragni e l’imbarazzo con la d’Urso”

Durante i dissing tra Tony Effe e Fedez, Taylor Mega ha fatto delle rivelazioni a Le Iene riguardo alla relazione tra Federico e Chiara Ferragni, affermando che erano una coppia aperta. Questa notizia ha suscitato scalpore nei media, ma Chiara ha prontamente smentito durante un’apparizione a Striscia la Notizia, dicendo: “Se significa che uno tradisce e l’altro no… io non sapevo di essere una coppia così”. In un successivo intervento a Gurulandia, Taylor ha suggerito che le dichiarazioni di Chiara non riflettessero la verità.

Taylor ha confermato la sua affermazione a Le Iene e ha sottolineato che le persone possono interpretare come vogliono le sue parole. Ha affermato di avere informazioni dirette riguardo alla situazione: “Se Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico o non è vero nulla? Da quello che ho saputo, so che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso”. Ha anche commentato la risposta di Chiara a Striscia, dicendo che quest’ultima potrebbe aver dovuto dire ciò che ha detto e che non inventa niente: “Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto”.

Oltre ai rumor su Chiara e Fedez, Taylor Mega ha parlato anche dell’imbarazzante diretta da ubriaca a Live Non è la d’Urso, descrivendo l’esperienza come molto difficile. Ha spiegato che era veramente ubriaca, tanto che il giorno successivo non ricordava nulla e ha dovuto ricevere assistenza medica. Ha specificato che la situazione era peggiorata dopo aver bevuto alcol di scarsa qualità durante un soggiorno in Egitto. Nonostante l’imbarazzo, ha notato che il pubblico ha reagito in modo positivo e si è divertito.

Taylor ha anche menzionato che non è una “figlia di papà”, cercando di chiarire la propria immagine pubblica. Le sue affermazioni hanno suscitato diverse reazioni tra il pubblico, evidenziando le divisioni nelle opinioni su di lei e le sue rivelazioni sulla vita privata di chiara Ferragni e Fedez. In questo frangente, Taylor ha continuato a difendere la veridicità delle sue affermazioni riguardo alla relazione dei due influencer.