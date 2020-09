Annunciare l’uscita del proprio libro commettendo una serie di errori grammaticali: è successo davvero all’influencer (ed ora scrittrice) Taylor Mega.

Per promuovere l’uscita in libreria del libro autobiografico che ha completato durante la quarantena, Taylor Mega ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha commesso un paio di errori grammaticali fra “i” di troppo e accenti sbagliati.

Il plurale di ‘faccia’, ovvero ‘facce’, per Taylor Mega è diventato ‘faccie’, mentre la parola ‘così’ scritta correttamente con l’accento grave sulla “i”, l’ha trasformata in ‘cosÍ’ con l’accento acuto. Chiudo un occhio, invece, sul ‘tagggheranno’ (con tre G, sigh), ma perché è un anglicismo.

La vera domanda è: perché?