Taylor Mega indagata per estorsione: la sua versione sui social

Nel mondo del gossip, non mancano mai i colpi di scena. È il turno di Taylor Mega, influencer 31enne, coinvolta in una vicenda legale che ha sollevato polveroni. La procura di Milano ha avviato un’indagine su di lei per estorsione e diffamazione a seguito di un accusa da parte del suo ex, il quale le ha chiesto indietro orecchini del valore di 53mila euro.

Secondo le ricostruzioni, dopo la separazione avvenuta nell’agosto 2024 con un uomo di 38 anni residente a Londra, la Mega avrebbe ingaggiato un intermediario per dissuadere l’ex dal richiederle i gioielli. Questo individuo, come riportano gli inquirenti, avrebbe affermato di appartenere a una famiglia di stampo mafioso calabrese.

La situazione si è ulteriormente complicata quando l’influencer ha utilizzato le sue Instagram Stories per esprimere la sua opinione sull’ex fidanzato, definendolo “ladro, pazzo e stalker” per il suo presunto avvicinamento a sua sorella Giada. La diffamazione è stata un’ulteriore accusa che ha spinto l’ex a presentare una denuncia.

Le indagini condotte dal pm Maurizio Ascione sono partite a gennaio, in seguito alla denuncia dell’ex, assistito dall’avvocato Enrico Di Fiorino, mentre Taylor è difesa dall’avvocato Maurizio Miculan. Negli ultimi aggiornamenti, la Mega ha voluto chiarire la situazione, rivelando il nome dell’uomo che l’ha denunciata e giurando di avere prove della sua versione. Si dichiara pronta a difendersi e afferma che chi ha sbagliato dovrà pagare.