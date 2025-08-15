Taylor Mega e la Fertilità: Un Racconto Senza Filtri

Taylor Mega, influencer e volto noto della televisione italiana, ha deciso di parlare apertamente della sua difficoltà a concepire, un argomento che tocca molte donne ma spesso rimane tabù. Seguita da quasi 3 milioni di follower, Taylor ha raccontato al Corriere della Sera la sua esperienza con la fertilità, iniziando a condividerla prima su Instagram.

Originaria di Carlino, in provincia di Udine, Taylor ha costruito una carriera di successo tra sfilate, pubblicità e reality show come “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello VIP”. Nel suo racconto, ha espresso il timore di essere giudicata, ma ha sentito il bisogno di confrontarsi con la sua community, sottolineando l’importanza di trattare argomenti delicati.

La consapevolezza della sua situazione è arrivata a 29 anni, quando ha scoperto di avere un endometrio molto sottile e ovaie lente. Questo ha segnato l’inizio di un percorso costellato da visite mediche e trattamenti, tra cui terapie ormonali, che hanno avuto effetti collaterali significativi. Taylor ha affermato di vivere con l’angoscia dell’orologio biologico che corre veloce, e ha considerato l’opzione di congelare gli ovuli, ma è preoccupata sia per il costo che per il percorso stesso.

Inoltre, ha iniziato a valutare la possibilità di adottare, ora che la legge italiana ha aperto le adozioni anche per i single in alcune situazioni.

In un’intervista a Belve, Taylor ha anche affrontato il tema delle difficoltà personali, rivelando un passato segnato dalla dipendenza da sostanze stupefacenti in seguito a una relazione tossica. Dopo un periodo drammatico, ha deciso di disintossicarsi e da anni vive senza alcool e droga.