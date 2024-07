Taylor Mega e Fedez beccati insieme, le foto dei paparazzi

Il post separazione dei Ferragnez assomiglia sempre di più ad una soap opera messicana, tra frecciatine, amicizie chiuse, ripicche, nuove fiamme e rumor di ogni tipo. E in questa telenovela nostrana si sono aggiunti (o sono stati tirati in ballo) diversi personaggi famosi, da Tony Effe e Taylor Mega ad Achille Lauro e Jacob Elordi. Ma…



Fedez e Tony Effe hanno sempre avuto un ottimo rapporto, eppure due mesi fa hanno smesso di seguirsi sui social e secondo Gabriele Parpiglia c’entrerebbero dei messaggi di Federico: “Ma Fedez non ha tolto il follow solo ad Achille Lauro, l’ha fatto anche ad un altro cantante che era qui oggi, si tratta di Tony Effe. Però per Tony Effe il motivo sarebbe un altro. Perché pare che ci siano dei messaggi tra Fedez e Taylor Mega. Lo ricordiamo, lei è la ex fidanzata di Tony Effe“.

Tony Effe intanto è stato paparazzato a cena a Milano con Chiara Ferragni e casualmente l’ex fidanzata del rapper ha pubblicato una Instagram stories con scritto: “Pensati ridicola“, una chiara frecciatina alla Ferragni e al suo “Pensati libera“.

Come se non bastasse Diva e Donna la settimana scorsa ha pubblicato un rumor secondo il quale Fedez avrebbe un flirt proprio con l’ex di Tony Effe: “Si vocifera che sarebbe stata proprio questo flirt a portare Chiara Ferragni a bloccare sui social l’influencer. Ci sarebbe una frequentazione segreta tra il rapper e la bionda diva dei social che stava con Tony Effe“.

Taylor Mega paparazzata con Fedez.

A pochi giorni dalle voci di un presunto flirt, il settimanale Chi ha beccato Fedez insieme all’influencer che è stata anche una delle protagoniste dei salotti di Barbara d’Urso. I due sono usciti da un noto ristorante milanese in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio e la fidanzata e tutti insieme i quattro si sono diretti verso l’abitazione del noto imprenditore.

“Sarà un caso o vogliono metterci il carico? Nelle foto esclusive di queste pagine vediamo Fedez intento a godersi la dolce vita notturna meneghina in compagnia di una coppia di amici e di una bionda, che però non è la modella francese Garance Authié. È invece Taylor Mega, ossia la ex del rapper Tony Effe, che di Fedez era amico e ora lo è molto ma molto meno, e che tre settimane fa avevamo fotografato mentre faceva serata con Chiara Ferragni. In questa occasione il rapper e l’influencer non sono da soli, con loro ci sono Leonardo Maria Del Vecchio e la compagna Jessica Michel Serfaty”.

Per scoprire com’è andata a finire non ci resta che attendere la prossima puntata.

Fedez e Taylor Mega «avrebbero avuto un flirt»: l’indiscrezione (e la reazione di Chiara Ferragni) https://t.co/FcJY8uRddd — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 19, 2024

Foto: Chi Magazine.