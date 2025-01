Taylor Mega: Dopo Fedez, ecco il nuovo fidanzato. Scopri chi è!

Dopo relazioni passate con Tony Effe e un presunto flirt con Fedez, Taylor Mega sembra aver trovato stabilità accanto a Francesco Riviera. La nuova relazione è stata ufficializzata tramite un post su Instagram, dove Taylor ha condiviso una foto con un uomo misterioso, accompagnata dalla didascalia “Choose your dreams”. Nonostante Taylor non abbia rivelato il nome dell’uomo, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato che si tratta di Francesco Riviera, un imprenditore digitale con oltre 120.000 seguaci su Instagram.

Francesco Riviera è noto nel mondo dei social media come specialista in branding e stratega di marketing. Ha collaborato con Taylor in passato per la gestione del suo profilo di fitness, dove è nata la loro intesa. Inoltre, Riviera ama viaggiare e condivide esperienze di viaggio su Instagram, fornendo anche consigli utili per costruire una reputazione online.

La nuova relazione di Taylor Mega arriva dopo un periodo turbolento, segnato dalla chiusura del suo rapporto con il rapper Tony Effe e da dichiarazioni ironiche su di lui. Anche se Taylor è stata legata a Fedez in passato, ora sembra concentrarsi su questo nuovo capitolo con Francesco.

Sebbene la coppia non abbia confermato ufficialmente il loro legame, le foto e le indiscrezioni alimentano le speranze dei fan di trovare finalmente stabilità nella vita sentimentale di Taylor. Resta da vedere se la coppia deciderà di vivere il loro rapporto pubblicamente o in modo più riservato, ma per ora, l’amore sembra essere tornato protagonista nella vita di Taylor Mega.