Ieri sera a Live Non è la d’Urso è stato ospite Kevin, ex flirt di Tommaso Zorzi, che ha svelato in diretta televisiva come mai è balzato alla cronaca a distanza di quattro mesi dall’ingresso del gieffino nella Casa del GF Vip.

“E’ uscita la notizia su Biccy. L’ho raccontato perché avevo letto qualche giorno prima un’intervista che ha fatto Luca Vismara che aveva dichiarato che aveva frequentato Tommaso Zorzi nell’ultimo periodo prima che entrasse nella Casa, invece sono stato io l’ultimo”.

A questo punto è stata immediata la reazione di Taylor Mega (che con Luca Vismara ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi) che ha confermato il flirt.

“Di Luca è vero, io me lo ricordo”.

“Tommaso Zorzi aveva un flirt con me prima di entrare al #GFVIP“ A Live #noneladurso parla Kevin pic.twitter.com/rlYXeGOG6N — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 25, 2021

Taylor Mega conferma di essere a conoscenza del flirt fra Tommaso Zorzi e Luca Vismara. #noneladurso #GFVip #TZVip pic.twitter.com/V2yAbV2vtO — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 25, 2021

Per dovere di cronaca, devo dire che Luca Vismara – quando in diretta durante la serata di Capodanno ha confermato di aver avuto un flirt con Tommaso Zorzi su domanda di Soleil – non ha mai specificato il periodo. Non sappiamo quindi quando lui ed il gieffino sono usciti insieme.