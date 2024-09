Taylor Mega con Fedez nel diss a Tony Effe: cosa ha detto di lui e perché si erano lasciati

La risposta di Fedez a Tony Effe si è fatta attendere, diversamente da quanto avvenuto per Niky Savage che ha reagito immediatamente con un freestyle. Fedez, invece, ha scelto di affrontare la situazione in modo più strutturato, coinvolgendo anche Taylor Mega, all’epoca sua ex fidanzata di Tony Effe. Taylor Mega, il cui vero nome è Elisa Todisco, ha avuto una relazione con Tony durante le sue apparizioni in TV, un periodo caratterizzato da momenti di grande ‘trash televisivo’, come quando si collegava ubriaca dall’Egitto con Barbara d’Urso.

In passato, Taylor aveva parlato di Tony, lodandone non solo il talento artistico. In un’intervista, ha rivelato che sul suo cellulare ha diversi video privati, inclusi alcuni con Tony. “É molto dotato”, ha dichiarato, aggiungendo che se non avesse avuto talenti notevoli, non sarebbe rimasto con lei per tre mesi. Ha spiegato che la loro relazione era segnata da alti e bassi. “Due egoisti non possono funzionare insieme”, ha commentato, raccontando di come si siano conosciuti su Instagram e di come siano arrivati a un appuntamento che ha portato a una dolce storia d’amore. Nonostante la rottura, ha espresso affetto e rispetto per lui, ricordando i bei momenti trascorsi insieme.

Taylor ha anche rivelato che la fine della loro relazione era dovuta a un tradimento. In un momento di vulnerabilità, admitendo il tradimento, ha fatto sapere che sapeva che sarebbe stata la fine della loro storia. Hanno chiuso il loro rapporto a gennaio 2021. Oggi, a distanza di tre anni, sembra che ci sia stata una sorta di vendetta da parte di Fedez, la quale ha suscitato un ulteriore ritorno di fiamma nell’attenzione del pubblico.

Queste dinamiche tra gli artisti mostrano come le relazioni personali possano facilmente intrecciarsi con quelle professionali, creando situazioni di gossip che appassionano i fan. Fedez, con il suo approccio misurato, e Taylor Mega, con i suoi ricordi nostalgici, offrono spunti interessanti sulle complessità delle relazioni nel mondo dello spettacolo.