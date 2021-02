Tommaso Zorzi nell’occhio del ciclone per le sue frasi su Dayane Mello, tanto che l’hashtag #fuoritommaso è arrivato primo tra le tendenze di Twitter. Anche un’amica del gieffino l’ha bacchettato per quello che ha detto nelle scorse ore. Poco fa Taylor Mega ha scritto: “Io voglio bene a Tommy e tifo anche per lui, però dire a Dayane che non può dire di essere bisessuale in tv, perché le piacevano tutti è un po’ una cavolata. E questo lo dico con tanto affetto e tanta stima“.

Non solo Taylor Mega, adesso anche Soleil Sorge (conduttrice dei Biccy Awards che ha ospitato la sorella di Tommaso, per poi litigarci settimane dopo) ha criticato lo sfogo di Zorzi, usando però parole molto più dure della sua collega. Secondo l’opinionista di Barbara d’Urso, l’influencer milanese avrebbe fatto violenza psicologia alla Mello.

“Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come “sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la bella con la bisessualità” pura ignoranza e ipocrisia!”

Come se già la situazione non fosse tesa nella casa del GF Vip, su Twitter è scoppiato il caos. Ragazzine che vomitano offese di tutti i tipi e fan che minacciano chiunque. In pratica se non si vuole essere risucchiati in un vortice di follia è bene evitare certi hashtag (e parlo per tutte le fazioni). Mi auguro solo che per Sanremo quel social non ripiombi nelle tenebre com’è successo per il GF Vip.

