Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha sempre cercato di mantenere la calma e di non sbottare. Fino ad oggi l’ex di Briatore c’è quasi sempre riuscita, fatta eccezione per la catfight trashissima con Selvaggia Roma, che ha anche mandato a quel paese.

A quanto pare però non è la prima volta che la badessa calabrese perde la pazienza e alza la voce, perché ieri sera a Live Non è la d’Urso Taylor Mega ha rivelato di un’altra scenata della gieffina.

“Io ho avuto un episodio con Elisabetta Gregoraci. All’epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel, un famoso albergo a Milano. E praticamente io non la conoscevo non sapevo chi fosse e niente. Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro.

Se non mi consoci perché mi urli contro? Mi diceva ‘ah si c’è anche lei, la ex…”. Lei rivolgendosi e lui diceva ‘c’è la tua ex vedi?’. Sì, ho avuto un flirt con Flavio Briatore, più o meno. Si sapeva, uscì su tutti i giornali. Io però non conoscevo Elisabetta, che però si è messa ad urlare di prima mattina. – ha continuato Taylor – Io mi sveglio la mattina e sento queste grida. Ero con il mio cagnolino mentre questa urlava. Davvero ero tranquillissima e appena alzata per portare il mio cane e poi ho sentito queste urla nella hall”.