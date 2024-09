Taylor Mega ammette la verità su Fedez: le sue rivelazioni

Negli ultimi giorni, il dissapore tra i rapper Fedez e Tony Effe ha catturato l’attenzione anche di “Striscia la Notizia”. Sebbene i due non abbiano rilasciato dichiarazioni durante la consegna dei tapiri da parte di Valerio Staffelli, un’importante testimonianza è emersa. Infatti, l’inviato del programma ha intervistato l’influencer Taylor Mega, che ha confermato di aver avuto una relazione con Fedez, anche se ha precisato che parlare di una “storia” potrebbe essere esagerato.

Staffelli ha interrogato Taylor Mega riguardo al periodo della loro frequentazione, chiedendo se fosse avvenuta quando Fedez era ancora sposato con Chiara Ferragni. Per scoprire la risposta completa, i telespettatori dovranno attendere la puntata di stasera di “Striscia la Notizia”. Nel frattempo, Fabrizio Corona ha commentato la situazione, affermando che Fedez e Taylor si sono visti nel 2018/19, periodo in cui il rapper era ancora in coppia con Chiara. Recentemente, ci sarebbero stati nuovi incontri tra i due, documentati anche da paparazzi.

Stasera, “Striscia la Notizia” si concentrerà su questo argomento, dedicando un Tapiro d’oro a Taylor Mega, che conferma il suo legame con Fedez. Inoltre, l’influencer ha smentito che una sua recente frecciatina social, in cui parlava di “santarelline ripulite” che in realtà sono le peggiori, fosse destinata a Chiara Ferragni. In definitiva, Taylor Mega ha lasciato un certo mistero sugli eventi legati alla sua relazione con Fedez e la questione di quando siano realmente accaduti.

Il servizio completo con le rivelazioni di Taylor sarà trasmesso stasera su Canale 5 alle 20:35, promettendo di svelare ulteriori dettagli su questa intricata situazione che coinvolge non solo i due rapper, ma anche il mondo del gossip e delle celebrità italiane. Con queste nuove informazioni, il pubblico è ansioso di scoprire la verità dietro le dinamiche tra i protagonisti.