Taylor Mega ammette la sua relazione con Fedez

Taylor Mega, modella e imprenditrice, ha recentemente confermato di aver avuto un flirt con il rapper Fedez. La rivelazione è avvenuta durante un servizio del programma satirico “Striscia La Notizia”, dove riceverà il “tapiro d’oro” per la situazione venutasi a creare. Tuttavia, l’imprenditrice non ha specificato se questo rapporto sia iniziato mentre Fedez era ancora in una relazione con Chiara Ferragni, sua ex moglie. Questo dubbio ha alimentato il gossip, considerato che la Mega è stata coinvolta anche in un dissing tra Fedez e Tony Effe.

Durante la trasmissione, Taylor ha criticato le “santarelline” del mondo dello spettacolo, chiarendo che le sue parole non erano rivolte specificamente a Chiara Ferragni. Essa ha anche fatto riferimento a un recente verso di Fedez in un video, dove il rapper lo cita in relazione a un attacco contro Tony Effe, che includeva riferimenti al suo presunto tradimento. Nella canzone “L’infanzia difficile di un benestante”, Fedez ha messo in evidenza tensioni e rivalità con altri artisti, lasciando intendere situazioni personali non completamente chiare.

Fedez e Taylor Mega erano già stati avvistati dai paparazzi a Milano diverse settimane fa, il che aveva fatto circolare voci su un possibile flirt, sebbene questo fosse passato in secondo piano rispetto ad altre notizie di gossip riguardanti il rapper e la modella francese Garance Authié. I due erano stati fotografati mentre si recavano a casa di amici comuni, Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty.

Taylor Mega, che ha 37 anni e proviene da Cremona, ha visto la propria immagine legata a Fedez e alla Ferragni, con molti articoli di giornale che hanno cercato di confrontare queste relazioni. L’attenzione dei media è notevolmente aumentata dopo le sue dichiarazioni e il continuo scambio di frecciatine tra i vari protagonisti della vicenda. Questo intreccio di amori, rivalità e gossip continua a fare notizia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei fan. La situazione è quindi in continua evoluzione e desterà senza dubbio interesse nei prossimi giorni.