Taylor Lautner replica alle cattiverie: “Stempiato, invecchiato male, ecco cosa mi dicono”

Lontani i tempi di Twilight e delle orde di fan pazze di lui, adesso Taylor Lautner è cresciuto, ha continuato con la sua carriera da attore (anche se non fortunata come quelle di Kristen Stewart e Robert Pattinson) e si è anche sposato con Taylor Dome. L’attore negli ultimi anni è stato attaccato da migliaia di utenti sui social perché la sua forma fisica non sarebbe la stessa dei tempi in cui interpretava Jacob (sono anche passati 15 anni). E proprio di questo Taylor Lautner ha parlato in un video pubblicato in questi giorni su Instagram.

Il 31enne come prima cosa ha condiviso alcuni dei commenti che sono stati lasciati sotto ad un suo post: “Oddio ma la sua attaccatura dei capelli si sta ritirando”. “Nn sta invecchiando bene”. “Dio sta invecchiando davvero male”. “Sta uno schifo”. “Ma cosa gli è successo? Sembra così vecchio”. “Ma è stempiato“.

“Vorrei condividere una cosa con voi. Sono andato a leggere i commenti sotto ad un post e mi son ricordato come mai non li leggevo mai. Ma adesso sono una persona diversa e devo condividere questo con voi.

Queste commenti che vi ho mostrato sono solo sotto ad un post. Ed è questo il mondo in cui viviamo, ma possiamo cambiarlo. Se fosse successo anni fa mi avrebbe toccato tantissimo su tanti livelli e non sarei uscito per un po’. Di sicuro non avrei rilasciato interviste e non mi sarei mostrato in pubblico. E non sarei andato in giro dove potrei essere stato fotografato, per evitare che poi gli scatti potessero finire sul web. E questo non era sano.

Ma se metti i tuoi valori davanti a quello che gli altri pensano di te allora cambi. Se metti ciò che è importante per te, quello che ami, chi sei, davanti a tutto, allora certe cose non ti feriranno così tanto. E non mentirò, non dirò che non mi tocca minimamente quello che leggo, ma non mi fa mettere in dubbio chi sono e non cambia la mia vita. Quindi vi consiglio di mettere i valori e le cose importanti davanti e poi di essere carini con gli altri. Non è così difficile, dispensate amore e non odio e tutto sarà migliore”.