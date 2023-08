Taxi gratis fuori le discoteche, Nikita: “È un progetto di legge ideato da me!”

Taxi gratis fuori le discoteche per tutti coloro che escono sbronzi e non possono mettersi alla guida? Da oggi si può! Il progetto di legge è stato approvato ed è ora in fase sperimentale. A proporlo è stata la Lega di Matteo Salvini su un’idea di Nikita Pelizon, la fresca vincitrice del Grande Fratello Vip.

“Via libera al progetto sperimentale voluto dal ministro Salvini che coinvolgerà sei locali in tutto il Paese, da agosto a metà settembre, per pagare l’auto bianca a chi, uscito dal locale, superi all’alcol test il limite previsto per mettersi al volante”.

🟠 SICUREZZA STRADALE: ARRIVANO I TAXI GRATIS FUORI DALLE DISCOTECHE PER CHI HA BEVUTO TROPPO Via libera al progetto sperimentale voluto dal ministro Salvini che coinvolgerà sei locali in tutto il Paese, da agosto a metà settembre, per pagare… https://t.co/f9jn6T2GY3 pic.twitter.com/w0kYF7HDxf — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) August 4, 2023

Taxi gratis, da oggi si può grazie a Nikita Pelizon

Sì, avete letto bene, il progetto di legge è stato ideato proprio da Nikita Pelizon.

“Giorni fa è successa una cosa incredibile” – ha esordito la Pelizon su Instagram – “Sono stata contattata per partecipare a una riunione importantissima, sono stata chiamata a partecipare a un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale. Sta di fatto che due giorni fa è uscito il primo progetto di legge ideato da me e strutturato dal Governo. […] Vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa. Adesso ci lavoreremo con l’associazione influencer, ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate!”.