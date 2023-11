Taxi, arriva la circolare sblocca-licenze: ecco quali sono le novità

– Regole più semplici per rilasciare licenze aggiuntive a chi ne ha già una, specie in occasione di grandi eventi, per un periodo di massimo 24 mesi. Le città più grandi e quelle con aeroporti potranno indire gare rapide per il rilascio del 20% di licenze in più rispetto al passato. Sono solo alcune delle novità introdotte dalla circolare congiunta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti che chiarisce le nuove norme introdotte dal decreto Asset, con l’obiettivo di risolvere, una volta per tutte, la carenza di taxi nelle città italiane.

Il documento inviato ai comuni, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, all’Enac, e alle associazioni di categoria – spiegano Mimit e Mit – “consentirà ai comuni di muoversi rapidamente per risolvere la carenza dei taxi sulle strade italiane, rispondendo così anche alle criticità denunciate dall’Antitrust”, che solo venerdì scorso aveva chiesto a Roma, Milano e Napoli di adeguare in fretta il numero delle licenze alla domanda.

Nella circolare vengono forniti tutti i chiarimenti sulle nuove norme introdotte dal Decreto Asset, approvato il 10 agosto scorso e convertito successivamente in legge il 9 ottobre, sottolineando che le nuove regole semplificate permettono ai comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a chi è già titolare di una licenza “per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche”. Le nuove licenze hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici, “su esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati”. La durata di 12 mesi non esclude la possibilità che l’amministrazione comunale, per motivi di esigenze economiche e turistiche, ne preveda un utilizzo anche frazionato nel tempo, fermo restando il limite temporale previsto.

Semplificate anche le regole per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana e quelli sede di aeroporto, che possono incrementare il numero delle licenze taxi in misura non superiore al 20 per cento di quelle già rilasciate, con un apposito concorso straordinario con procedura semplificata e accelerata. Sono una settantina i comuni interessati, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, ma anche Bergamo, Verona e Trapani. I comuni possono indire subito i concorsi straordinari per aumentare le licenze senza ulteriori interventi normativi, richieste o autorizzazioni, con incentivi raddoppiati per l’acquisto di auto sostenibili. I tassisti che ne fanno domanda potranno anche avere con una semplice comunicazione la doppia guida sulla stessa auto: basterà chiederla ai comuni e sarà automaticamente concessa.

“Abbiamo semplificato le procedure, sbloccando una vertenza che dura da oltre dieci anni per avere più taxi, più licenze e più servizi in auto ecologiche, quindi in città più salubri”, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La circolare arriva, dunque, per risolvere un’emergenza sempre più evidente e per fare chiarezza su un decreto che aveva suscitato perplessità e proteste dei primi cittadini, con i sindaci di Roma, Roberto Gualtieri, e Milano, Beppe Sala, che avevano accusato il governo di uno scaricabarile sui Comuni e di aver messo a punto regole non chiare per risolvere l’emergenza.