Tavolo Istituzionale per Salvaguardare lavoratori Marittimi

La Segreteria Nazionale CSLE, settore marittimo, ha formalmente richiesto ai Ministeri competenti di avviare un tavolo di confronto con Moby S.p.A. e Tirrenia (Compagnia Italiana di Navigazione). Questo incontro è fondamentale per prevenire licenziamenti e garantire la continuità occupazionale dei marittimi coinvolti nella procedura di concordato preventivo.

Il comunicato diffuso dal sindacato esprime crescente preoccupazione tra i lavoratori e sottolinea l’importanza di tutelare i posti di lavoro e i servizi territoriali, richiamando anche il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. La CSLE sollecita un intervento rapido delle istituzioni per assicurare stabilità e dignità al settore marittimo.