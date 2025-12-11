Tavola rotonda su acqua e agricoltura a Grosseto

La Fondazione Polo Universitario Grossetano ha promosso una tavola rotonda su “Acqua e Agricoltura in Provincia di Grosseto”, un momento di confronto sul ruolo dell’acqua per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo. L’iniziativa ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e ricercatori, tra cui Stefano Menichetti, Lorenzo Messina e Andrea Valentini di ARPAT, che hanno presentato un quadro sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali in provincia di Grosseto.

In Toscana sono stati individuati 66 corpi idrici sotterranei per definire il livello di tutela e le azioni di risanamento da mettere in atto. Nella provincia di Grosseto, i 15 corpi idrici sotterranei individuati sono stati monitorati per valutare la loro qualità. La normativa prevede che i corpi idrici sotterranei siano valutati sotto tre aspetti: stato chimico, stato quantitativo e tendenza.

Il programma di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei prevede il monitoraggio di sorveglianza ogni tre anni, con ricerca estesa di potenziali inquinanti. Per i corpi idrici classificati a rischio, è previsto il monitoraggio operativo annuale limitato ai parametri critici. Il quadro dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei monitorati nella provincia di Grosseto mostra che 1 corpo idrico ha stato chimico scarso a rischio, 4 hanno stato chimico scarso non a rischio, 4 hanno stato chimico buono scarso localmente, 1 ha stato chimico buono con fondo naturale e 1 ha stato chimico buono.

Lo studio delle tendenze mostra un quadro generalmente positivo, con decrementi o inversioni di tendenza per i nitrati e i cloruri. ARPAT ha presentato le analisi di tendenza relative alle acque superficiali, con riferimento a parametri quali conducibilità, fosforo totale, nitrati e pesticidi, confermando segnali generalmente positivi con prevalenza di stazioni che mostrano dati di inversione e limitata presenza di incrementi ambientalmente significativi. Il monitoraggio continuo e l’analisi delle tendenze rappresentano strumenti chiave per supportare le politiche di gestione sostenibile della risorsa idrica e per valutare l’efficacia delle misure adottate.