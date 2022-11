Tavassi vincerà il GF Vip 7? Edoardo e il suo sogno premonitore

I nuovi ingressi del GF Vip hanno subito conquistato il pubblico, ma un gieffino in particolare è entrato nel cuore dei telespettatori. Lunedì scorso Edoardo Tavassi ha vinto il televoto con il 48% delle preferenze (contro altri sei vipponi) e questo è un grande risultato, soprattutto per una new entry. Anche per questo motivo in molti sono convinti che la vittoria di Tavassi sia quasi scontata o che comunque se la giocherà con Nikita Pelizon. A sperare in un trionfo di Edoardo c’è anche sua sorella Guendalina, che a Chi ha rivelato di un sogno premonitore fatto dal gieffino.

Tavassi vincitore del GF Vip? La nonna gliel’ha rivelato in sogno.

“Se lui troverà la compagna nella Casa o avrà la vittoria? Credo più la seconda. Anzi, se dovesse vincere, cosa che mia nonna in sogno gli ha pronosticato – e noi a nonna Ina eravamo molto legati – prometto che sposerò Federico, il mio compagno, a patto che le nozze le paghi Edoardo. E sarebbe anche ora! Edo sarà al mio fianco quel giorno! Sarà lui a portarmi all’altare. Ce lo meritiamo. Abbiamo avuto una vita difficile e ci siamo rimboccati sempre le maniche per andare avanti. Io sono mamma di tre figli e non è per nulla semplice, ma ho scelto di essere grande fin da piccola. La nostra forza è rimanere sempre uniti. Ma che ne sanno gli altri dei Tavassi Brothers?. Noi abbiamo un’infanzia un po’ complicata. All’inizio, avendo noi un anno di differenza, eravamo un corpo e un’anima, due gemelli. Poi, quando avevamo circa cinque e quattro anni, i nostri genitori si sono separati e noi siamo diventati dei pacchi postali, con loro in guerra e noi in mezzo al mare in tempesta. Io a un certo punto sono stata anche “rapita” da mio padre ed Edoardo da mia madre: è stato il caos. Paradossalmente questo dolore ha unito ancora di più noi due fratelli”.

Foto: Endemol Shine Italy