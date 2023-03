Tavassi “un ratto”, Micol e Giaele “due galline”: i like di Sonia Bruganelli su Twitter

A distanza di un mese da quando ha messo like su Twitter a un post contro Edoardo Tavassi, Sonia Bruganelli nella giornata di oggi ha replicato. Questa volta nel suo mirino non è finito solo il vippone (a cui in diretta ha dato del subdolo, manipolatore, burattinaio, stratega e senza anima in diretta tv), ma anche Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il tweet a cui ha messo ‘mi piace’ ha definito le due ragazze due galline, Donnamaria un cane, mentre Tavassi un ratto. “Non Sonia che sta distruggendo quel ratto di Tavassi ed EdoCane e quelle due galline di Giaele e Micol“. E ancora: “Lei stasera ha proprio deciso di distruggerlo, farlo a pezzi, ridurlo in cenere!“, in riferimento proprio ad Edoardo.

Ma i like dell’opinionista non sono finiti solo in tweet contro i vipponi, ma pure in uno contro Orietta Berti. “Sonia grande stasera, ti ho riconosciuta donna per le donne (a differenza della obsoleta e misogina Berti, sempre dalla parte dei maschi). Donna tutta d’un pezzo, decisa e precisa“.

Ratto? Galline? Cane? Insomma, mi sembra piuttosto palese che Sonia Bruganelli sia una Persiana.

Tavassi contro Sonia nel post puntata

Al termine della puntata Edoardo Tavassi, parlando con gli altri vipponi, si è così sfogato: “Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su Antonella“.

E ancora:

“Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no. Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o”.