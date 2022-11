Tavassi svela la classifica di gradimento: “Nikita e George i primi”

Il regolamento del Grande Fratello Vip è chiaro, i gieffini che entrano in corsa non possono per nessun motivo svelare notizie e informazioni che arrivano dall’esterno della casa al resto del cast. Edoardo Tavassi deve essersi scordato questa regola (così come quella che impone di tenere attaccato al collo il microfono), visto che ieri sera ha detto qualcosa di troppo ad un suo coinquilino. In piena notte Tavassi ha svelato a Donnamaria parte della classifica di gradimento dei concorrenti del GF Vip ed ha addirittura fatto ipotesi su come potrebbe essere eliminato George Ciupilan. Il volto di Forum è rimasto spiazzato dopo aver scoperto che i concorrenti più apprezzati sono Nikita, George e Luca Salatino, tre vipponi che non creano dinamiche e non sono troppo attivi. Tavassi quindi gli ha spiegato come mai – secondo lui – il pubblico ama così tanto questi gieffini.

#gfvip Tavassi che fa la morale ad Oriana dandogli della statega e poi lui se studiato il modo di buttare fuori uno tra George e Nikita perchè ritenuti forti e primi in classifica…

Tavassi: “Quelli zitti sopravvivono e arrivano in finale”.

“Nikita fuori è fortissima. George? Anche lui forte. E Luca pure. Guarda che è un classico zì. Questo quando stavo per entrare io. Come è possibile? Il fatto che uno si espone tanto spacca a metà il pubblico o comunque spiazza. Quelli invece che stanno zitti sono quelli che sopravvivono tanto come l’anno scorso. Guarda che è uguale zì fidati. Ci stavano pure le percentuali però adesso non me le ricordo. L’ho vista poco prima di entrare la classifica, ci stavate tutti proprio. Sì la lista completa fatta di voi prima che entrassimo noi nuovi. Se eri a metà classifica tu? Tipo Europa League zì. Tu sei salito però, Antonella è scesa. Se gli immuni sono i meno graditi dal pubblico? E certo, ma elencami chi sono. Charlie, Wilma? Loro sono ultimi. George non gli serve a niente, non crea nulla, ma non esce. Come fanno a farlo uscire? Però se lui va in nomination con lei che è al primo posto allora sì”.

Su una cosa Tavassi ha ragione, spesso al GF Vip ‘gli ignavi’ e i comodini fanno più strada degli ‘animali da reality’. Il pubblico dovrebbe iniziare a votare per il concorrente che lo intrattiene di più e non per quello con cui andrebbe a fare un pic nic. Per tutte queste ragioni il mio sogno è che Signorini introduca una giuria che in ogni puntata possa rendere nominabili solo i comodini della settimana, spingendo così tutti i concorrenti a mettersi in gioco. Nessuna pietà per i ruba cachet!

Tavassi dice palesemente a EdoD la classifica di gradimento del pubblico, dicendo anche che il gradimento di Tontonella “è calato a picco” cit. #gfvip — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) November 18, 2022

Tavassi ha appena detto la classifica fuori e la strategia per eliminare nikita e george eeeeh però lui è un genio #nikiters #GFVIP #donnalisi — ne (@ne76554121) November 18, 2022

Foto: Endemol Shine Italy.