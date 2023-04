Tavassi sull’amicizia con Donnamaria dopo il GF Vip: i messaggi

Sarah Altobello ha rivelato che durante la festa di Endemol, Edoardo Tavassi e Donnamaria non avrebbero avuto contatti. Adesso anche il fratello di Guendalina ha parlato del suo rapporto con l’amico. Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffino, Donnamaria gli avrebbe inviato alcuni messaggi, ma nulla di più, nessuna chiamata.



Se sento la Bruganelli? Ogni giorno, andiamo a fare colazione insieme, aperitivi immancabili, anzi mi porta la colazione a casa, pensa che carina. – ha dichiarato Tavassi a Casa Chi – Cosa risponde al fatto che dice che ho incattivito il gioco? Ognuno interpreta tutto in base alle proprie visioni. Tanti mi dicono che ho portato divertimento e sorrisi, poi c’è chi dice che sono manipolatore. In realtà se un amico mi chiede un consiglio io glielo do volentieri. La gente da casa mi ha scelto varie volte come preferito. Manipolare di che? Io posso dare la mia visione, ma poi sono i miei amici che scelgono”.

“La vittoria di Nikita? Son contento per lei, congratulazioni a Nikita. Certo, avrei preferito avesse vinto uno dei miei amici.

Io e Micol a Temptation Island? Ma perché mi devi far lasciare? Mi sono appena fidanzato con lei. Poi succede che Filippi Bisciglia mi dice ‘ho 75 dvd in 4k per te e te li vedi in privato’. Voglio evitare questa cosa se possibile. Non sapevo nemmeno di essere geloso, eppure su Twitter mi chiamavano Gelosardo. Diciamo che è una gelosia tranquilla. Micol almeno è l’unica che non si è innamorata di Antonino, in compenso mi stavo per innamorare io di lui. Ti viene da andare a dargli un bacio subito. Lui ha un fascino unico. Ogni tanto io e lui ci davamo dei baci a stampo”.