Tavassi si dichiara a una gieffina, che ricambia: nasce una coppia?

Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip Edoardo Tavassi ha subito messo le cose in chiaro: “Ok tra queste concorrenti c’è la donna della mia vita e la madre dei miei figli“. Tra uno scherzo e l’altro però il gieffino si è sempre guardato intorno e in molti hanno notato un avvicinamento sospetto a Micol Incorvaia. I due vipponi passano molto tempo insieme e sembrano avere una bella sintonia. Di questa chimica artistica si sono accorti anche gli altri inquilini della casa di Cinecittà. Per questo motivo Nikita Pelizon oggi ha chiesto a Tavassi se fosse realmente preso da Micol. Edoardo senza pensarci troppo ha ammesso di avere un interesse che va oltre l’aspetto fisico. L’Incorvaia è sembrata ricambiare: “Confermo e ammetto che ci sono queste affinità caratteriali. Questo GF non sarebbe lo stesso senza di te“.

TAVASSI HA FATTO CAPIRE DI ESSERE PRESO MENTALMENTE DA MICOL 👀 #GFVIP pic.twitter.com/IxCeRCpRBa — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) November 9, 2022

Tavassi su Micol Incorvaia: “Mi piace, poi abbiamo molto in comune”.

“Sì certo che mi trovo bene quando sto con lei e credo che si veda è palese. Se potrebbe nascere una storia con Micol? Allora vi dico la verità. Micol ha un sacco di cose che piacciono molto a me. Lei ha tante caratteristiche che ricerco e abbiamo tante cose in comune. Tipo a lei piacciono tanto i manga e gli anime. Guardate che non è facile trovare una ragazza con cui vai d’accordo e che le piacciono queste cose fidatevi. C’ha un sacco di caratteristiche che apprezzo. Poi ovviamente è una bellissima ragazza, che le vogliamo dire a Micol. – ha continuato Edoardo tavassi – A me lei piace sì, sono sincero mi piace. Ovviamente c’è un percorso molto lungo qui dentro e io quindi sto cercando di vedere molte cose. Poi ci stanno anche piccolezze, tipo mi ingrifa il suo tatuaggio. Dopo nove giorni però non è che posso sbilanciarmi troppo. Al momento però posso dire che sì mi interessa e trovo sia una ragazza che potrebbe prendermi”.

Va a finire che il ‘forever alone’ farà nascere la prima vera coppia di questa edizione.