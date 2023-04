Tavassi risponde alla Bruganelli che gli ha dato del manipolatore

Sonia Bruganelli nei sei mesi di GF Vip ha sempre espresso le sue opinioni in modo diretto e senza troppi filtri. L’opinionista in più occasioni ha dichiarato che Edoardo Tavassi all’interno del gioco per lei è stato un manipolatore. Tesi che ha portato avanti in questi giorni in due interviste rilasciate a Leggo e a Chi.

“A Edoardo ho detto che è stato manipolatore. Ovviamente io mi riferivo al personaggio, al concorrente e non a lui come persona nel privato. Poi ci sta che uno faccia le sue strategie per andare avanti. Poi io sono libera di esprimere la mia opinione perché sono pagata per farlo e credo sia giusto. Devo dire che con lui qualcosa è cambiato nel gioco. E anche io sono cambiata, facendo anche la mia sfuriata tanto chiacchierata. Per me lui è stato il gieffino più manipolatore”.

Micol “povero Dodino amore mio lo trattano sempre male”

Giaele “e poi dicono pure che sei un manipolatore”

Edo “Sonia hai visto? Non valgo un cavolo e mi prendo solo insulti”🤏🤧

Lui è un cucciolo di panda da proteggere ❤️‍🩹 #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/Ny0ZkIipd1 — ❤️Erika❤️ (@BiasiErika) March 8, 2023

Tavassi e la replica a Sonia Bruganelli: “Io non mi ritengo un manipolatore”.

In uno space su Twitter Tavassi ha risposto indirettamente alle accuse mosse da Sonia Bruganelli: “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa. Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno“.

Una fan degli Incorvassi ha ringraziato Edoardo per averla fatta sorridere in un momento difficile della sua vita, visto che a dicembre ha perso il padre. L’ex gieffino ha espresso la sua gratitudine alla ragazza: “Questa cosa che mi hai detto mi scalda il cuore. Mi fa davvero piacere, questo è troppo importante credimi. Mi sono sempre detto che far sorridere anche solo una persona che ci guarda era la cosa più importante. E mi dispiace che poi le dinamiche mi hanno portato anche a discussioni e momenti meno divertenti“.