Tavassi la spara grossa su Antonella e fa scoppiare una polemica: “Signorini prenda provvedimenti!”

Da almeno tre giorni al GF Vip i concorrenti non fanno altro che litigare, anche in modo molto vivace come è successo a Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. La casa è spaccata in due e se Antonella Fiordelisi è la leader del gruppo dei ‘persiani’, Edoardo Tavassi è quello degli ‘spartani’. I due non si sopportano e ieri il fratello di Guendalina ha ribadito quello che pensa dell’influencer campana.

Durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria (che si è allontanato dalla Fiordelisi), Tavassi ha detto: “Ma te che c’hai visto? Cosa vedi in lei? Mi dici che ca**o ce vedi? Ti prego dimmelo perché non lo so davvero. Cosa hai visto? Che? Che ce vedi? Fa delle cose che mi sotterrerei vivo. Mi immagino io in giro con lei, io mi sotterrerei davvero te lo giuro. Vedere la ragazza mia che fomenta liti e che cerca in continuazione lo scontro con altri“.

Donnamaria ha cercato di rispondere, ma non è sembrato convinto: “Io ci sto male, cosa vedo? Non lo so, forse ho sbagliato. Probabilmente, anzi sicuramente dall’inizio a ieri non c’ho mai capito nulla e ho visto cose sbagliate“.

Su Twitter i fan di Antonella hanno fatto scoppiare una polemica per le parole di Tavassi ed hanno pubblicato decine di tweet in cui hanno taggato anche Signorini: “Che schifo! Spero che prendano dei provvedimenti“.

Non capisco quali provvedimenti si possano prendere in questo caso. Nelle varie edizioni si è sentito di peggio, questo è solo il pensiero di una persona che non sopporta Antonella. Per quanto Tavassi l’abbia sparata un po’ grossa, non ha violato il regolamento.

Tavassi contro Antonella: “Pensa cosa farebbe senza di te”.