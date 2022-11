Tavassi ha una fidanzata fuori dal GF Vip? “Sono inseparabili, ecco chi è”

Due settimane fa Edoardo Tavassi è entrato nella casa del GF Vip dichiarandosi single e – scherzando – ha detto di essere in cerca della madre dei suoi figli. In questi giorni il fratello di Guendalina si è avvicinato molto a Micol Incorvaia, ma secondo alcuni rumor fuori dalla casa di Cinecittà ci sarebbe qualcuno ad aspettare il gieffino. A Casa Pipol Samara Tramontana ha detto che Tavassi avrebbe un’amicizia speciale.

“Partiamo con Edoardo Tavassi. Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme. Dice che è la migliore amica, ma persone molto vicine a lui mi hanno detto che secondo loro c’è di più. Pare siano inseparabili e lei adesso gli gestisce i social. Nella casa però lui non ne parla mai. Se è solo un’amica non ci sarebbe nulla di male. Secondo le mie fonti non è solo amicizia tra loro. Pare ci sia un legame più forte”.

Ma è vero che Tavassi convive con la migliore amica? #gfvip — €10🍸🫦 (@J0j0j01010) November 16, 2022

Tavassi e i gossip sulla sua ex fidanzata.

In realtà di questa ragazza misteriosa ne hanno già parlato diverse persone mentre Edoardo era a L’Isola dei Famosi. Lo scorso giugno a Pomeriggio 5 Arianna David ha rivelato: “Lui in Honduras ha detto di non fidarsi di Mercedesz perché lei convive con l’ex ragazzo. Cioè il bue che dice cornuto all’asino“. Pettegolezzo confermato anche da una grande amica di Guendalina Tavassi, Federica Chicca, che durante una chiacchierata mi ha confidato: “La ragazza di cui parlano è Lucia ed è l’ex compagna di Edo. Stavano insieme dieci anni fa, ma lei sta sempre in casa ed ha una patologia. Vive con Edo ed ha legato con tutti i suoi amici. Con il tempo è diventata amica anche di Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Credo che Edo sia un po’ soggiogato da questa persona. Lo vuole tenere accanto a sé, perché senza lui non saprebbe come fare. Aggiungo che poi gli mette contro chi cerca di aprirgli gli occhi“.

Insomma, la convivenza c’è, ma questa Lucia non è la fidanzata di Edoardo.

Veramente nell #isola chi convive con l’ex è edoardo !! https://t.co/1C6udYQ5D5 — zuiderzeeee (@zuiderzeeee) May 17, 2022

Foto: Endemol Shine Italy.