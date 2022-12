Tavassi e Oriana, situazione imbarazzante, lei scioccata: “Oddio, sconvolta!”

Incidente molto imbarazzante nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare Edoardo Tavassi ha aperto per sbaglio il suo accappatoio mentre si stava cambiando. Il gieffino però non si è accorto che in quel preciso istante in camera era entrata anche Oriana Marzoli. La spagnola ha visto tutto, proprio tutto ed è corsa a riferirlo a Micol Incorvaia e Giaele De Donà. E proprio la sorella di Clizia Incorvaia ha raccontato la scena comica a Wilma Goich, che ha commentato: “Tranquilli non mi imbarazzo. tanto non vengo a controllare caro Edoardo. Non voglio nemmeno ricordare cose che non devo ricordare. Potrebbe essere uno choc anche per me oltre che per Oriana. Quindi potete pure raccontarmi del Tavassi che qui non si scandalizza nessuno“.

Tavassi e l’incidente imbarazzante con Oriana Marzoli.

“No ragazzi non potete capire era sconvolta mentre le lo raccontava. – ha raccontato Micol – Lei è rimasta scioccata, è corsa in camera a dire ‘non ci posso credere aiuto! Io pensavo che fosse uno scherzo’. Così le abbiamo chiesto cosa fosse successo e lei a un certo punto ci ha detto tutto. Con dovizia di particolari ci stava spiegando il fatto che ha visto qualcosa che non doveva vedere e ha fatto proprio dei commenti. Devo dire che sono molto positivi per lui. Voi non potete capire, descriveva tutto nei dettagli, anche se è stata una scena di pochi secondi. Dopo mi guarda e mi fa ‘no scusami ma tu sei gelosa’. Io l’ho rassicurata e le ho detto che poteva raccontare e riderci su tranquillamente: Ma guardate che è stata simpaticissima nella storia”.

Non solo Tavassi, Oriana Marzoli ha fatto i suoi complimenti anche ad Antonino Spinalbese. La spagnola infatti ha fatto delle confidenze a Sarah Altobello proprio su Antonino e su quello che ha visto quando lo frequentava.