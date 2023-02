Tavassi e Giaele stufi di Antonella: “Falsa, non guarda in faccia a nessuno per arrivare in finale”

Antonella Fiordelisi non ha un attimo di pace, non si riposa mai ed è sempre al lavoro tra drammi con Edoardo Donnamaria, sceneggiate e accuse random agli altri concorrenti. Martedì sera la gieffina ha litigato con mezza casa, in particolare con Tavassi, Giaele De Donà, Micol Incorvassi e Nicole Murgia.

Giaele in confessionale si è sfogata contro la Fiordelisi: “Questa persona è capace di distorcere completamente la realtà a suo favore per fare la vittima. Io stessa ho sentito che ha detto a Edoardo ‘non mettermi le mani addosso’. Ho sentito con le mie orecchie“.

Tavassi contro Antonella: “Non guarda in faccia a nessuno per arrivare in finale”.

Edoardo Tavassi ha ricordato le frasi molto gravi di Donnamaria, secondo cui Antonella l’avrebbe accusato di ‘averle messo le mani addosso’. Il fratello di Guendalina ha anche detto che Antonella è pronta anche a passare sopra al fidanzato pur di arrivare alla fine del GF Vip: “Lei voleva far passare Edoardo come uno che la picchiava. Per arrivare alla fine lei non guarda in faccia a nessuno. E non guarda in faccia soprattutto al fidanzato“.

Intanto la Fiordelisi è al centro di una nuova polemica perché si è rifiutata di fare degli sketch durante il Game Night Show di stasera. Ad Antonella era stato chiesto di fare delle finte televendite con oggetti a caso, ma lei ha declinato l’offerta: “No non voglio farlo sinceramente. Ste cavolate no preferisco evitare. Cioè ragazzi, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone, una cosa molto importante. L’ha fatto anche Patrizia Rossetti questa cosa delle televendite finte pe ril game Night Show? Eh lo so, ma questa non è una cosa che mi piace e non la faccio. Per tutte le cose importanti davvero che ho fatto, fare questa cosa frivola non mi va proprio“.

Così surreale che quasi la amo.