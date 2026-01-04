Tavassi critica il Grande Fratello Italia

Edoardo Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha espresso critiche nei confronti del format, sostenendo che l’ultima edizione di successo sia stata quella a cui ha partecipato lui. Secondo Tavassi, i numeri degli ascolti non sono mai più stati raggiunti dopo la sua partecipazione, che ha chiuso con una media del 20,58% di share.

Tavassi ritiene che la gente si sia stufata di vedere il Grande Fratello dopo tutti questi anni e che il problema non riguardi solo gli ascolti, ma anche una precisa scelta editoriale che ha snaturato il format. In particolare, critica l’impostazione “stra-politicamente corretta” che limita la spontaneità dei concorrenti, impedendo loro di esprimersi liberamente e di mostrare la loro vera personalità.

Tavassi spiega che, se si fa un reality, si deve sapere che nella vita di tutti i giorni ci sono discussioni, parolacce, gente che litiga, ma nel Grande Fratello si mettono delle persone in un contesto e si dice loro che non possono dire parolacce, che non possono mandarsi a quel paese, che non ci si può guardare in un determinato modo.

Inoltre, Tavassi sostiene che il Grande Fratello è diverso da L’Isola dei Famosi, reality che considera più autentico, poiché mostra realmente cosa succede senza manipolazioni.

Tavassi cita un episodio preciso in cui il Grande Fratello ha mostrato Nikita come l’isolata del gruppo, ma in realtà la clip era stata montata in modo da cambiare il significato della situazione.

Alla fine, Tavassi ammette di sentirsi ormai lontano da quel mondo e di non voler più fare reality, poiché sarebbe come tornare indietro e essere etichettato come “quello che fa solo reality”.