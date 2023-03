Tavassi contro Sonia nella notte: “Lei si arrabbia solo quando le tocchi Antonella”

Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli hanno avuto un duro scontro durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’argomento che ha fatto infuocare i due? Antonella Fiordelisi. Il vippone come sempre ha sottolineato le sue incongruenze e l’opinionista l’ha difesa.

“Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo [del Grande Fratello, ndr] ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”.

Al termine della puntata Edoardo Tavassi, parlando con gli altri vipponi, si è così sfogato: “Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su Antonella“.

E ancora:

“Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no. Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o”.